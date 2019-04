Van Bommel laat zich na belangrijke zege niet in de kaarten kijken: ‘Gewoon goed’

In eerste instantie liep het allemaal stroef en was vooral Gastón Pereiro de verbinding naar openingen. Met zijn creativiteit hielp hij PSV op weg en dat zorgde na afloop voor een glimlach bij Van Bommel. ,,Wij hebben meerdere goede spelers”, zo zei hij na het wijzigen van zijn opstelling. De coach greep voor het thuisduel opnieuw terug naar zijn vertrouwde elf. Een ploeg die zich in de slofase weer eens lekker kon uitleven, zoals het PSV-publiek dat voor de winterstop een beetje gewend was. ,,Dat we hier met 4-0 winnen, is uiteindelijk gewoon goed”, vond de trainer, die ook erkende dat het in eerste instantie allemaal wat stroef liep. ,,We maken een goede goal, waardoor we iets makkelijker gingen voetballen. In de tweede helft ging het beter.”