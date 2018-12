Van Bommel legt situatie Ramselaar en Isimat uit en vindt Sadílek een voorbeeld

De jonge Tsjech Michal Sadílek mocht deze week zijn eredivisie- en Champions League-debuut maken bij PSV. De 19-jarige middenvelder viel in tegen Excelsior en Internazionale. ,,Michal is een voorbeeld voor de jeugdopleiding van PSV”, vindt trainer Mark van Bommel.

,,Op de positie waar hij inviel, kan hij bij ons ook staan. Waar hij ook speelt, hij doet dat altijd op dezelfde manier. Of dat nu bij Jong PSV, of in de Youth League of bij ons is. Hij traint ook op een manier waarmee hij afdwingt dat hij die speeltijd krijgt. Ik heb hem vorig jaar aanvoerder van PSV onder 19 gemaakt en heb dus al een tijdje met hem gewerkt.”

Van Bommel ging ook in op de positie van Nicolas Isimat-Mirin en Bart Ramselaar. Zijn woorden van vorige week vrijdag over Isimat tegenover Fox Sports klonken hard. ,,Wat ik heb bedoeld, is dat ik vind dat Sainsbury op dit moment meer aanspraak maakte op speeltijd.” Zijn zijn woorden over Isimat te hard uitgelegd? De Fransman zit namelijk gewoon nog bij de selectie van PSV. Van Bommel leek vrijdag te erkennen dat zijn opmerking bij de buitenwereld misschien iets harder aankwam dan hij wellicht bedoeld had. ,,Bij elke club zitten meerdere spelers in de selectie en soms ontstaat een situatie waarin spelers na een basisplek op de bank terechtkomen. Niet alleen bij PSV, maar ook bij Fortuna Sittard is dat bijvoorbeeld zo.”