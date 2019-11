Van Bommel maakt zijn excuses aan Zoet: ‘Jeroen was terecht woedend’

Een heuse keepers­soap bij PSV, waar nu Zoet én Ruiter teleurge­steld zijn

10 november Dat Willem II-PSV in 2-1 eindigde, was opnieuw een grote teleurstelling voor PSV, dat in de eredivisie in de touwen hangt en met elf punten achterstand nu ook echt uitgeschakeld lijkt voor de titel. Voor de wedstrijd was er al reuring omdat keeper Jeroen Zoet voor het eerst in ruim zes jaar geslachtofferd was en om sportieve redenen niet in de basis stond. Na afloop was de reuring zo mogelijk nog groter.