Van Bommel moet bij PSV het tij zien te keren na een zware zomer

De teleurstellingen stapelen zich op bij PSV, dat de afgelopen vier maanden nogal wat voor de kiezen kreeg. In die periode is de landstitel in 2019 verspeeld, vloog PSV al snel uit de Champions League-voorrondes en - hoewel bijna niemand daar in Eindhoven wakker van ligt - pakte Ajax tegen de ploeg van Mark van Bommel de Johan Cruijff Schaal. Ook bij de competitiestart in Enschede was het foute boel en leverde PSV direct twee punten in.

Het past in een patroon. In tien uitwedstrijden in de eredivisie in 2019 pakte PSV veertien punten. Zo'n matig gemiddelde is thuis in het Philips Stadion, waar PSV traditiegetrouw ijzersterk is, niet te repareren. Kampioenen pakken de laatste jaren minstens tachtig punten en om de titel dit seizoen te pakken, moet PSV het moyenne buiten Eindhoven rap omhoog zien te krijgen.

Omslagpunt

Na een daverende start met aantrekkelijk voetbal, veel goals en voor PSV hoopgevende internationale duels is het elftal van Mark van Bommel duidelijk minder gaan presteren. De prachtige entree moet nu soms als een loden last voelen. Het omslagpunt van zijn eerste periode als trainer ligt gevoelsmatig in Emmen, waar PSV tijdens de eerste wedstrijd van dit jaar in januari op onbegrijpelijke wijze twee punten liet liggen. Daarna gleed alles langzaam uit de handen van PSV, dat nu alle zeilen moet bijzetten om nog in de Europa League-groepsfase te mogen spelen en donderdag elf ongetwijfeld stug opererende Noren moet zien te verschalken. Het kampioenschap en winst in de KNVB-beker blijven daarnaast uiteraard als doelen overeind.

Van Bommel zelf is zeker niet te benijden. Drie bepalende spelers zijn weg bij PSV (Schwaab, Zoet, Angelino) en twee ‘zekerheden’ zijn duidelijk uit vorm. De kritiek op doelman Jeroen Zoet zwelt aan, terwijl de keeper jarenlang op een voor PSV meer dan acceptabel niveau heeft gepresteerd. Voor de buitenwereld is het een raadsel. Wordt hij voldoende uitgedaagd? Sluiten zijn trainingen aan bij wat hij nodig heeft? Het is bijna niet te verklaren waarom de doelman, die toch bekend staat als nuchter en mentaal sterk, bijna geen bal van afstand meer lijkt te pakken. Van de aanwezigheid van Remko Pasveer en Eloy Room werd Zoet niet zenuwachtig en het lijkt onwaarschijnlijk dat de elfvoudig international dat wel wordt van Robbin Ruiter of Lars Unnerstall. Keeperstrainer Ruud Hesp staat voor de opdracht om van Zoet weer een puntenpakker te maken, hoe opportunistisch dat ook moge klinken. Dat moet snel gebeuren, want PSV krijgt gewoon te veel goals tegen.

Lozano

Het raadsel rond Lozano is zo mogelijk nog groter. Waar Zoet nog gewoon in de goal staat, kwam de Mexicaan zaterdag in Enschede niet eens in actie. Mark van Bommel bevestigde dat hij op sportieve gronden ontbrak in de basisploeg en bij de invallers. Hij had ‘Chucky’ in deze wedstrijd niet nodig, zo gaf de coach aan. Transferperikelen zijn volgens hem niet de oorzaak geweest. Van Bommel staat niet bekend als iemand die bij dat soort zaken kletskoek predikt en is doorgaans open over transferzaken. Dat hij de vaak solistisch opererende Lozano een keer op de bank zette na een paar povere prestaties na zijn maandenlange revalidatie viel nog wel te begrijpen. Dat hij helemaal niet inviel, is vreemd, zeker gezien het feit dat Lozano wel gewoon op de reservebank zat. Voor de buitenwereld is het gissen, omdat het nauwelijks voorstelbaar is dat de steraanvaller louter op sportieve gronden buiten de lijnen bleef. Dat is namelijk nooit eerder gebeurd in zijn PSV-carrière. ‘Chucky’ kon het verschil de afgelopen weken niet maken, wordt al maandenlang gekoppeld aan een transfer naar het Italiaanse Napoli SSC en het is de vraag hoe hij met dit oordeel van de trainer omgaat, als hij nog langer voor PSV speelt.

Sprankeling

Naast Lozano en Zoet waren er in Enschede meer spelers die hun niveau niet haalden en niemand kwam boven een zesje uit. Donyell Malen speelde in de punt van de aanval een ongelukkige wedstrijd, Steven Bergwijn kon het verschil ook niet maken en een klein beetje sprankeling kwam nog wel van de invallers Cody Gakpo en Mohamed Ihattaren, die nog niet dezelfde druk als de basisspelers voelen. Van Bommel koos voor hen als invallers in plaats van Lozano en zorgde daarmee voor de nodige verbazing.

De trainer zelf blijft tussen alle tumult zichzelf en doet ogenschijnlijk weinig moeite om het grote publiek voor zich te winnen. Excuses zoekt hij daarbij niet. In Amsterdam zei hij dat zijn spelers snel ‘grote kerels’ moesten worden, maar wees hij ook op de kansen die zijn ploeg had gehad. In Enschede erkende hij dat er zorgen zijn vanwege de resultaten, maar vond hij het spel ‘niet slecht’. In Basel vond hij PSV voetballend beter. Van Bommel wil perspectief voor zijn elftal creëren en doet dat op verschillende manieren, waarbij het de vraag is of hij de druk niet soms onnodig vergroot. De verbale charmes waarover hij ontegenzeggelijk beschikt, zet hij weinig in en soms lijkt hij vooral bezig om zijn eigen gelijk te halen, terwijl de buitenwereld kijkt naar de resultaten. Van Bommel lijkt soms vijanden te zien die - in tegenstelling tot de nodige gebruikers op sociale media - niet direct uit zijn op zijn scalp, maar vooral proberen zijn gedachtegang te begrijpen of daarnaar vragen. Het wordt dan al snel strijden in plaats van interviewen.

De coach is ondertussen absoluut niet geholpen door de roerige transferperiode en is als het ware de bestuurder van een nieuwe PSV-wagen, waar nog van alles aan moet gebeuren of afgehaald kan worden. Dat rijdt niet lekker en daarbij moet de trainer ook de meertalige kopstukken in zijn selectie voor zich zien te winnen en op een goede manier laten samenwerken. De komende weken mag hij voor het eerst bewijzen dat hij dat ook in mindere tijden kan. Het gepruttel op de transfermarkt zorgt al maanden voor onrust en de trainer is zelf soms ook ondoorgrondelijk. Wat is het nu het plan op de positie van de nummer tien? De panelen verschuiven wel erg vaak en nu ook al snel tijdens de wedstrijd. PSV had graag Steven Berghuis ingelijfd, maar dat is niet gelukt. Gastón Pereiro was al verkocht en trainde met Jong PSV, maar staat ineens weer in de basis en mocht nu na twintig minuten weer aan de zijkant plaatsnemen. Mohamed Ihattaren viel in Enschede in, maar maakte in de wedstrijden daarvoor geen minuten.

Van Bommel geeft telkenmale aan dat iedere speler zijn eigen verhaal heeft en moest te lang wachten op versterkingen, waardoor hij nu nog steeds aan het passen en meten is. Met name defensief heeft PSV problemen gehad en konden de drie nieuwkomers niet direct aanhaken. Olivier Boscagli was van de nieuwelingen het verst en werd in Amsterdam als centrale verdediger geprobeerd, maar maakte op die positie defensief fouten. In Twente viel hij in als linksback.

Aanvoerder

Het zijn allemaal dingen waarover het niet of minder was gegaan op het moment dat PSV in Enschede ‘gewoon’ de 1-2 had gemaakt. Iets wat vorig seizoen vaak in de slotfase gebeurde en nu een keer niet. Nick Viergever kwam na FC Twente-PSV met teksten die een aanvoerder waardig waren en gaf aan dat er veel potentie in de groep zit, maar dat het er nog niet uitkomt. Mocht de band voor de captain voor Pablo Rosario te zwaar voelen, dan kan hij het stukje textiel nog altijd zonder gezichtsverlies naar achteren werpen, zolang Ibrahim Afellay niet terug is.