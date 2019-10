Van Bommel na PSV-VVV: ‘Dit is een hechte groep’

PSV-VVV eindigde zondagmiddag in 4-1, maar het resultaat stond in de schaduw van het overlijden van de vader van Mohamed Ihattaren. Trainer Mark van Bommel vond het een ‘aparte wedstrijd’. ,,Vanmorgen hebben we het samen besproken en het was apart, toen we bij elkaar kwamen. We moeten dan toch een wedstrijd spelen, hoewel we daar niet veel zin in hadden. De minuut stilte vond ik mooi.”

Over het duel zei de trainer dat hij zijn ploeg in de eerste helft goed vond spelen. ,,Dat klinkt gek, omdat het voor het oog niet spectaculair is. Misschien oogde het wel wat traag. Maar ik kijk naar de momenten hoe we VVV vastgezet hebben, het korte spel speelden, de kantwissel toepasten en diepte hadden, zelfs op de zestien van de tegenstander. Je bent je als het ware aan het voorbereiden op wat er na rust gaat gebeuren. VVV had ook een grote kans waarmee ze op 0-1 hadden kunnen komen, moet ik er wel bij zeggen. Het belangrijkste was dat wij na rust gedisciplineerd bleven in het verdedigen. Ik vond de tweede helft ook goed en geconcentreerd. De goals die we maakten waren mooi en de winst was verdiend. We bereidden het voor in de eerste helft en maakten het na rust af.”

Bergwijn

En dat dus in een wedstrijd die in het teken stond van het overlijden van de vader van Ihattaren. ,,Het is voor een trainer raar om je ploeg voor te bereiden. Dat leer je niet op een cursus en het is niet makkelijk. Ik denk dat we het met z'n allen goed gedaan hebben. Als je kijkt hoe Steven het doet met z'n eerste goal en de camera bijvoorbeeld, dan zie je ook hoe hecht deze groep is.” Ook voor de voetballer Bergwijn had hij complimenten. ,,Steven is al wedstrijden op rij goed. Die is zo belangrijk met zijn balvastheid en dribbels, waardoor hij mensen naar zich toetrekt. Daardoor komen andere spelers vrij. Hij is gevaarlijk en heeft diepte in zijn spel en de goal die hij maakte heeft hij verdiend. Hij heeft al veel assists op zijn naam en bespeelt een grote ruimte waardoor anderen vrijkomen.”