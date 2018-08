Van Bommel na winst op BATE: 'Zou mooi zijn als we nog veel punten kunnen sprokkelen'

PSV moest woensdagavond in eerste instantie winnen van BATE Borisov, maar Mark van Bommel hecht als coach ook waarde aan de manier van spelen. ,,Het draaide op de eerste plaats om winnen. Maar als wat wij willen er in sommige fases zo uitkomt, is het mooi om te kijken. Als trainer en ook elders in het stadion. Dat merkte je aan de sfeer op de tribunes."

De zege van PSV is belangrijk voor het Nederlands voetbal, vindt Van Bommel en hij hoopt ook in de Champions League goede resultaten te kunnen boeken met PSV. ,,Het is al een jaar of acht geleden dat het voorgekomen is dat twee ploegen uit de eredivisie in de groepsfase zitten en het is belangrijk omdat onze punten voor de ranglijst van de UEFA vijf jaar blijven staan. Het zou mooi zijn als we nog de veel punten bij elkaar kunnen sprokkelen."

Luuk de Jong

Van Bommel ging na een vraag van een journalist in op de prestatie van Luuk de Jong, die tegen BATE scoorde en een uitstekende wedstrijd afwerkte. ,,Ik kan me herinneren dat ik vorige week nog vragen kreeg of ik Luuk wel kan handhaven. Kan hij wel mee? Hoe lang houd je het nog vol? Dat soort vragen. Toen heb ik een paar keer uitgesproken dat hij hartstikke belangrijk is voor ons. Hoe hij bezig is met verdedigen, aanvallen, ballen vasthoudt. Allemaal dingen die iedereen kan zien. De goal die hij maakt, is niet makkelijk te maken. Als je zo kopsterk bent en zo het verschil kan maken, dan praat je over bijzondere goals. Ik ben uitermate tevreden met Luuk en dat is was ik vorige week ook al."

Dat er tussen het duel van PSV met PEC (moeizame 1-2 winst) en BATE ogenschijnlijk veel verschil zat, beaamde de trainer. ,,We hebben een bepaalde speelwijze die we terug willen laten komen en elke wedstrijd lukt dat fases. Soms is het langer, mooier en beter dan in andere wedstrijden. In Zwolle hadden we moeite. Dan is het nog steeds zaak dat je die wedstrijd wint. Dat hebben we in Zwolle voor elkaar gekregen. De wapens om te winnen hebben we in huis. Soms ziet het er zo uit als in Zwolle en soms zoals vandaag en dat is af en toe ongrijpbaar. Door de goal in Wit-Rusland kregen we het momentum ook weer terug, zo'n moment moet je dan pakken."

Weerbaarheid

Zijn de zeges van Ajax en PSV een teken dat het Nederlandse clubvoetbal opleeft? Van Bommel wil zo ver nog niet gaan. ,,Als we ons beiden niet gekwalificeerd hadden, had je gehoord dat we nog lang niet uit de neergang zijn. Dit is nu een mooi positief moment. We zijn al jaren bezig om meer weerbaarheid bij jeugdspelers te creëren. Dat is een van de voorwaarden om daar te komen waar we willen zijn. De stap naar de Champions League wordt maar groter omdat in de grote voetballanden om ons heen alleen maar meer geld verdiend en uitgegeven wordt aan voetbal. We hebben oplevingen, maar of dat structureel is? Het is bijna niet meer bij te houden. Het zou mooi zijn, maar is supermoeilijk."