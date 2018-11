Van Bommel over fit PSV: ‘Wij zijn alleen met nummer dertien bezig’

Na twee interlandweken staat PSV voor de klus om zaterdag tegen sc Heerenveen de dertiende zege op rij te behalen in de eredivisie. Waren het rustige weken? ,,Er waren geen wedstrijden, maar we hebben met de spelers die er wel waren hard getraind en ook daar steek je veel energie in”, zegt coach Mark van Bommel.

Dat hij de bondscoach zou bellen om te overleggen over het wel of niet opstellen van zijn spelers tijdens interlands? ,,De grootste mogelijke onzin. Hij zou iemand niet opstellen omdat ik hem bel? Dat zou wel heel raar zijn. Ook andersom bijvoorbeeld. Stel, er is een interland op woensdag en dan zou ik zaterdag geen spelers kunnen opstellen.”

PSV is alleen bezig met het binnenhalen van ‘nummer dertien’, zoals Van Bommel dat zegt. ,,Wat er na de wedstrijd tegen Heerenveen gebeurt? Je moet niet teveel vooruitkijken. Dat is een beetje trainerstaal, maar ik ben er ook achtergekomen dat dat klopt. We moeten gewoon eerst van Heerenveen zien te winnen en daarna gaan we ons voorbereiden op achtereenvolgens FC Barcelona en Feyenoord.”

Van Bommel wil de tegenstand in de eredivisie niet 'zwak’ noemen, nu sprake is van de beste top-twee in de geschiedenis. ,,Grote uitslagen komen nu misschien weer wat vaker voor en dan lijkt de weerstand soms laag, maar er zijn genoeg wedstrijden waarin wij het moeilijk hebben gehad. Soms vragen wedstrijden ook om hele andere dingen. De ene keer heb je het lastig tegen tien man, een ander duel kom je ineens op 1-0 voor en dan is het na een snelle 2-0 vaak al gespeeld. Wij proberen gewoon zo goed mogelijk te voetballen en zoveel mogelijk te scoren.”