Van Bommel over goal Pereiro: ‘Weinig spelers met dat gevoel in de voeten’

,,We speelden niet zoals we dat normaal doen en waren uit formatie, waardoor we geen druk op de bal kregen. Gastón Pereiro maakte een hele mooie goal. Dat gevoel in de voeten, dat hebben weinig spelers”, zei de PSV-trainer.

Het bleef daarna een beetje open, zonder dat PSV kansen weggaf, zo constateerde Van Bommel. ,,Het oogt dan zo dat de tegenstander meespeelt. Na rust hebben we besloten tot een wissel van Donyell Malen voor Cody Gakpo. Donyell was ongelukkig en pakte een gele kaart. Als je niet goed in de wedstrijd zit, ga je forceren en dan heb je een mogelijkheid dat je nog een kaart pakt. In de tweede helft benutten we de zijkanten beter en de 2-0 was een kantelpunt. Daarna deden we het zoals we dat kunnen en getraind hebben. Cody maakte een hele mooie goal en had een goede assist.”

Bergwijn

Over de ernst van de blessure van Steven Bergwijn kon de coach van PSV nog weinig zeggen. ,,Steven is naar het ziekenhuis.” Over Hirving Lozano zei Van Bommel iets meer. ,,We zullen moeten afwachten hoe het de komende week verloopt. Lozano weer in training en opbouw, zoals dat bij deze blessure gebeurt. Verder kan ik er nu nog niks over zeggen.”

Ihattaren

Over de invalbeurt van Mohammed Ihattaren was Van Bommel te spreken. ,,Een uitzonderlijk talent dat Jong PSV overslaat, maar als hij de dag na FC Emmen-uit had kunnen spelen, was dat gebeurd. Het is een mooi compliment aan de jeugdopleiding dat hij nu meespeelt. Cody speelde 45 minuten en Mohammed 30, maar morgen kunnen ze niet bij Jong PSV spelen. Dat geldt voor nog eens zeven andere jongens die we vandaag op de bank hebben. We willen ze aan het eerste elftal laten ruiken en vandaag is ook te zien dat ik daardoor ook keuzes heb. Je ziet wat voor resultaat het oplevert.”

