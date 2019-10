Van Bommel over keuzes bij PSV na interlands: ‘Belangrijkste blijft wat je als trainer op het veld ziet’

,,Data vanuit nationale teams krijgen we wel, maar die zeggen me niet zoveel. Als je die volledig als leidraad neemt, zou het kunnen betekenen dat je een speler die twee volle interlands heeft gespeeld misschien een keer niet op zou moeten stellen. Daar geloof ik zeker niet standaard in, omdat sommige spelers gewoon heel veel wedstrijden aan kunnen of gewend kunnen zijn aan het snel leveren van prestaties na een lange reis. Ik observeer op het trainingsveld, kijk hoe de training verloopt en praat met spelers.”

Keuzes

Een trainer heeft met allerlei invloeden te maken, geeft hij aan. ,,Ik maak de keuzes op basis van de dingen die ik belangrijk vind. Je probeert overal rekening mee te houden, maar kunt niet alle hulpmiddelen gebruiken.” Op namen ging de coach niet in, maar de keuze voor Armindo Bruma of Ritsu Doan is voor hem misschien niet de meest eenvoudige. Of die voor Michal Sadílek of Olivier Boscagli als linksback. Aan de andere kant: PSV eindigde voor de interlandperiode goed en er lijkt - tenzij sprake is van vermoeidheid of fysieke problemen van spelers - weinig reden om veel te veranderen. Dat zou dus pleiten voor Doan en Sadílek in de basis tegen FC Utrecht.

Gerbrands

Van Bommel ging in het gesprek met de pers ook in op de contractverlenging van Toon Gerbrands (tot 2025). Hij is daar content mee en liet zien veel vertrouwen te hebben in de denkwijze en bestuurlijke capaciteiten van de algemeen directeur. ,,We voeren intern met elkaar ook gewoon heel goede gesprekken”, vindt de PSV-trainer, die ook werd gevraagd naar de situatie van Mohamed Ihattaren. Hij verloor eerder deze maand zijn vader en moest daarom in het laatste duel voor de interlandperiode verstek laten gaan. ,,Het is heel goed en knap hoe hij hier als 17-jarige mee omgaat. Ga er maar aanstaan. Ik heb hem gevraagd of hij graag wil trainen of een keer een dag vrij wil zijn, maar hij wil heel graag trainen.” De supporters van FC Utrecht willen zaterdag tijdens het duel met PSV voor hem klappen, uit respect. Bijzonder, vindt Van Bommel. ,,Je ziet niet vaak dat een jongen die nog geen jaar professioneel voetbal speelt al zoveel teweeg brengt.”

