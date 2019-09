Van Bommel over PSV-Ajax: ‘Topwedstrijd in ons land en misschien wel daarbuiten’

PSV-trainer Mark van Bommel vond het duel met Ajax niet alleen een topwedstrijd in Nederland. ,,Misschien ook wel daarbuiten”, zei de trainer na de 1-1 tussen beide ploegen in het Philips Stadion.

,,Na een goed begin van Ajax moesten wij ons herpakken”, vond de coach. ,,Ajax kreeg goede kansen en Jeroen Zoet pakte een paar goede ballen. In de omschakeling kregen wij goede mogelijkheden, waarbij we het niet goed uitspelen. Na rust begonnen we goed en halverwege de tweede helft kregen we een goal tegen. Ik vind het dan reuze knap hoe wij nog terugkomen, na zo'n druk programma. In combinatie met het publiek ook, ik hou daarvan. Ik denk dat het een heel vermakelijke wedstrijd was, waarin wij gewoon blij moeten zijn met een punt als je halverwege de tweede helft op achterstand komt.”

Sadílek

De trainer koos in zijn opstelling voor Michal Sadílek, die volgens hem agressiever is dan Olivier Boscagli en vaker mee naar voren gaat. ,,We kijken naar onze eigen speelwijze, maar ook naar die van de tegenstander. Daarom hebben we hem gebracht.” Cody Gakpo was het plan-b. ,,Je probeert met wissels het elftal beter te maken. Mitroglou was door een blessure helaas niet beschikbaar en op dat moment kijk je wat de wedstrijd vraagt. We probeerden hen wat onzeker te maken met een omzetting en dat pakte goed uit. Cody deed het goed.”

Wat de wedstrijd zegt over het niveauverschil tussen Ajax en PSV? ,,Ik denk dat beide teams dicht bij elkaar liggen. We zijn blij dat we een aantal cowboys in het elftal hebben, die het verschil kunnen maken”, zo gebruikte hij nog een opmerking die zijn collega Erik ten Hag voor het duel had gemaakt.

