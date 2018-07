Van Bommel over PSV: 'Het kan er heel mooi uit zien'

Een verdiende overwinning. Na een goede start van PSV ging het duel even op en neer en na een half uur kreeg PSV de Turkse landskampioen in de greep. ,,Als je de bereidheid en juiste instelling hebt en je probeert uit te voeren wat we getraind hebben, kan het er heel mooi uit zien", aldus Van Bommel. ,,Dan heb ik het bijvoorbeeld over de momenten van druk zetten als je de bal verliest en hem heel snel weer terug hebt. Dat is mooi om te zien. We hebben de tegenstander op een aantal momenten gedomineerd."

Geen verval

Van Bommel zag zijn basisformatie naar 2-0 uitlopen, waarna de ploeg een tegengoal moest incasseren. Er trad geen verval op toen een aantal jongere spelers inviel. ,,Natuurlijk is dat soms even genieten. We proberen ze structuur mee te geven, houvast. Dat ze weten in wat voor situaties ze op het veld terecht kunnen komen. De bereidheid om elke dag honderd procent te geven is er. Dan kun je ook veel van ze vragen en eisen."

PSV maakte een veel betere indruk dan in de wedstrijd van afgelopen zaterdag, tegen Neuchâtel Xamax (1-1). ,,Ik ben ervan overtuigd dat we ook in dat duel niks hebben laten lopen, maar Galatasaray is toch een ploeg die meer aanspreekt. Daar ben ik ook eerlijk in. Het is mooi om te zien dat de hele groep een idee van voetballen meekrijgt en dat het er in deze wedstrijd dan hetzelfde uitziet bij de jonge gasten of de spelers die er al langer zijn. We hebben afspraken met elkaar, waardoor er ook houvast is als het een keer niet loopt. We hebben daarvoor bijvoorbeeld een drone in de lucht hangen bij trainingen. Van de beelden leren alle spelers."