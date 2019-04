Van Bommel over PSV: “Uiteindelijk moeten wij blij zijn dat we winnen”

,,Ik had me de wedstrijd anders voorgesteld”, was de eerste zin die trainer Mark van Bommel na de wedstrijd tegen De Graafschap uitsprak. ,,Het was een moeilijke wedstrijd, waarin we niet in het spel kwamen. Het wordt dan 0-1, we kregen ontzettend veel kansen en maakten ze niet.”

Na rust kwam de coach met een omzetting, die tot nog meer kansen leidde. ,,We hebben het anders neergezet omdat we er niet goed doorheen kwamen en het niet vast genoeg was. In de tweede helft kregen we nog meer kansen dan in de eerste helft en uiteindelijk moet je blij zijn dat je gewoon wint.”

Van Bommel herinnerde er nog even aan dat hij nooit heeft gezegd dat PSV wel even over De Graafschap heen zou lopen. ,,Laat ik vooropstellen dat ik dat niet zo gezegd heb. Wij hebben niet over het doelsaldo gesproken, dat is in de media gebeurd. Mij is alleen gevraagd of je een grote uitslag kunt neerzetten. Toen heb ik gezegd dat dat kan en dat het Nederlands elftal ooit met 11-0 van San Marino won, maar heb ik er direct aan toegevoegd dat De Graafschap geen San Marino is.”

Spectaculair

Het stroeve spel waarover de coach het had, had volgens de coach niet met het zogeheten ‘defensieve blok’ op het middenveld te maken, waar volgens hem veel over wordt geschreven. ,,Voor de winter waren we creatief, was het spectaculair volgens sommigen.” PSV miste zondagmiddag in ieder geval veel te veel kansen om een hoge uitslag neer te zetten. Mooier gaan ze de komende weken misschien wel niet meer worden, want het had tegen De Graafschap met wat meer precisie gewoon 8-2 of 7-1 kunnen worden. Waarom ze er niet in gaan? ,,Ik had ook kunnen vragen of De Graafschap het doel leeghaalt. Soms lukt het gewoon niet. Als je kijkt vandaag. De paal, de lat, een bal op de voet, een scrimmage die verkeerd valt, verkeerde keuzes. Het zit dan inderdaad niet mee, dat is een goede analyse.”