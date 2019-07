Van Bommel over PSV: ‘We moeten snel grote kerels worden’

De eerste kans om dit seizoen een prijs te pakken ging voor PSV in Amsterdam in rook op. PSV moet zich snel zien te herpakken om dinsdag in Zwitserland weer klaar te zijn voor het volgende duel, met FC Basel. Tegen die ploeg kan PSV de derde voorronde van de Champions League bereiken.

Van Bommel was niet tevreden over de manier waarop er bij de 1-0 werd verdedigd door PSV, dat daardoor al snel een verloren wedstrijd leek te spelen. Even later liet Ajax een grote kans op 2-0 onbenut, waarna PSV beter in het duel kwam. Jorrit Hendrix had in de eerste helft geluk dat scheidsrechter Higler clement was en hem bij een paar forse ingrepen spaarde. Na rust had PSV pech omdat scheidsrechter Higler voor de 2-0 een aantal onreglementaire dingen toeliet.