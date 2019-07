Van Bommel over PSV-zege op Basel: ‘Mooiste moment was de reactie van het publiek na de 1-2'

Een bijzondere zege van PSV, op dinsdagavond. Na een late 1-2 achterstand tegen FC Basel boog de ploeg van Mark van Bommel in extremis de zaak om en werd het nog 3-2 in het Philips Stadion. ,,Hoe mooi is het om zo te eindigen”, zei hij. ,,Ja, dit voelt anders dan een 3-2 na bijvoorbeeld zestig minuten. Dit zijn speciale momenten waar je even van moet genieten. Hoe mooi is het om zo te eindigen? Maar zaterdag gaan we weer naar Amsterdam.”

,,We begonnen goed, hadden variatie in ons spel en kwamen verdiend op voorsprong”, vond de coach. ,,We hebben het net niet volgehouden tot de rust. Daarna krijgen we nog een goal tegen nadat uit een verkeerde ingooi een corner volgt. Een detail wat bepalend is. Het is dan supermoeilijk om in heet en klef weer gas te blijven geven. Het publiek heeft ons over het moment van de 1-2 getild door achter de ploeg te blijven staan. De reactie van het publiek is het mooiste van de avond. We hebben zo samen de overwinning verdiend.”

Complimenten

De trainer heeft Ibrahim Afellay benoemd als aanvoerder van PSV en Pablo Rosario is voorlopig de kapitein bij zijn afwezigheid. ,,Ik ken Ibrahim al heel lang en hij heeft mij eerder dit jaar gevraagd om bij PSV te komen revalideren. Dat heeft hij eerst aan de jeugdkant gedaan, op een manier waar ik grote complimenten voor heb. Ibi heeft de Champions League gewonnen en hoge pieken en diepe dalen gekend. Hij is heel volwassen geworden. De manier hoe hij voetbal op en buiten het veld beleefd, de manier hoe hij met spelers bezig is, zijn talen spreekt en iedereen aanspreekt..... Ik vind hem een verbinder.”

Érick Gutiérrez kreeg een basisplek bij PSV. ,,Ik vond het elftal goed spelen en Guti ook. Hij is hier binnengekomen in een situatie dat het elftal draaide. Hij heeft zich daarna ontwikkeld en soms kost dat even tijd. Nu doet hij het goed.” Is Sam Lammers voor nu het plan-B? ,,Het is belangrijk dat je meerdere spelers hebt met andere kwaliteiten. Als je iemand wisselt, krijg je andere kwaliteiten en een ander karakter in je ploeg. Het elftal gaat dan iets anders voetballen binnen de eigen principes.”