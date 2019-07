Van Bommel over return tegen FC Basel: ‘Heel snel stappen maken, wil je meedoen in Champions League’

PSV heeft ten opzichte van de Zwitsers een ploeg die een stuk jonger is, FC Basel is gemiddeld vijf jaar ouder. Dat kán volgens Van Bommel belangrijk zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. ,,Het wil niet zeggen dat ouder ook altijd beter is, vorig jaar hebben we het met een jonge ploeg ook goed gedaan in de Champions League. Wel moeten we heel snel stappen maken, als we mee willen doen in de Champions League”, stelde de oefenmeester van PSV. Hij verwacht dinsdagavond in het St. Jakob-park eenzelfde soort duel als in Eindhoven, al móét Basel nu scoren om de 3-2 achterstand ongedaan te maken. Voor PSV verandert er weinig: ,,Wij willen altijd scoren en winnen.”