Van Bommel over rouleren bij PSV: ‘In Nederland moet je soms meer uitleggen’

Het is volgens hem in grotere competities gebruikelijker om tijdens een druk wedstrijdschema meer dan elf spelers over de basisploegen te verdelen. ,,Het betekent niet meteen dat ik het vaker ga doen, maar het zou kunnen", zo gaf de coach in aanloop naar het duel met PEC Zwolle van morgen aan. PSV kan teruggrijpen op de basis waarmee Ajax vorige week in Eindhoven op een 1-1 gelijkspel werd gehouden.

Vorig seizoen rouleerde Van Bommel voor de winterstop minder vaak, maar nu zit de selectie voor zijn gevoel qua niveau dichter bij elkaar. Érick Gutiérrez zit waarschijnlijk weer bij de groep, maar of hij in de basis zal starten is de vraag. Zijn vervanger Jorrit Hendrix is bezig aan een sterke periode en heeft de kritiek op zijn spel de afgelopen weken doen verstommen.De trainer van PSV ging gisteren ook nog in op de hiërarchie in de groep waar het gaat om de linksbackpositie. Van Bommel vindt op dit moment Olivier Boscagli en Michal Sadílek verder dan Toni Lato (foto), die afgelopen zomer met veel moeite werd gehuurd van Valencia. Een hard gelag voor de Spanjaard, die twee maanden geleden in zijn eerste oefenduel een matige indruk maakte en daarna een lichte blessure had. Nu is hij weer fit, maar Lato zal voorlopig moeten toekijken.