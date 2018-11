Van Bommel predikt realisme voor Spurs-PSV: ‘Thuis zijn we overklast’

Natuurlijk stoort het curieuze lijnenspel (op Wembley is ook een afdruk van een American Football-veld te zien) ook de voetballiefhebber in Mark van Bommel, maar hij wilde er overduidelijk geen ‘zanik-thema’ vanuit PSV van maken. ,,We moeten de omstandigheden nemen zoals ze zijn”, gaf hij aan. ,,Maar dat het ronduit storend is en mensen hier in Engeland er ook niet blij mee zullen zijn, lijkt me duidelijk.” Daarna predikte Van Bommel vooral realisme bij PSV, dat misschien wel in de zwaarste van alle acht Champions League-poules actief is.

Is het een topprestatie als PSV toch nog derde zou worden in de huidige groep met FC Barcelona, Internazionale en de tegenstander van dinsdag? Van Bommel erkent dat de mogelijkheden van de Eindhovenaren veel beperkter zijn dan bij de andere drie teams. ,,Maar wij verweren ons kranig”, gaf hij aan. ,,Dat hebben we in de vorige wedstrijden ook gedaan. Thuis tegen Tottenham zijn wij overklast en deden we het ook niet goed. En toch halen we uit de minste van drie wedstrijden het beste resultaat.”

Vierde plek?

Tottenham kampt met een aantal blessures en PSV is fit, maar Van Bommel zag gisteren beslist geen ruimte om ook maar enigszins de favorietenrol te gaan claimen. Integendeel, hij ziet een vierde plek in de poule als realistisch, maar wil dat iedereen op het veld toch de kop in de wind gooit en gaat voor die kleine kans. ,,Voor Nederlandse ploegen is het sowieso heel moeilijk om door te komen in de Champions League en we moeten misschien wel blij zijn met de mogelijkheid om via een derde plek nog in de Europa League te spelen. Ik lees en hoor overal dat het ongelooflijk is dat PSV pas een punt heeft gehaald en dat ze toch wel door moeten gaan in een poule met Barcelona, Inter en Spurs. Dit is gewoon de zwaarste poule en ik had liever een andere groep gehad, maar die hebben we niet.”