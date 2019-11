Van Bommel rekent niet in Europa League-groep van PSV: ‘Wij willen de laatste twee wedstrijden winnen’

VideoPSV-trainer Mark van Bommel staat met PSV voor een zware internationale klus. Tegen Sporting Portugal moet PSV de Europese ambities voor dit seizoen levend zien te houden. Daarbij is PSV mogelijk sterk afhankelijk van de andere wedstrijd in de poule: Rosenborg-LASK Linz. ,,Wij spelen twee wedstrijden en proberen ze beide te winnen. We gaan nu niet rekenen.”

Van Bommel ziet het belang van de wedstrijd. ,,Wij willen graag door in Europa. Dan moet je ook belangrijke wedstrijden in een goed resultaat kunnen omzetten. Dat is heel normaal.” Over de vorm van Sporting en PSV? ,,Wij hebben na de thuiswedstrijd tegen Sporting ook een aardige reeks neergezet. Daarna hebben we een fase van zes wedstrijden niet gewonnen. Het maakt nu niet uit hoe je in vorm bent, omdat het absoluut geen garantie geeft of je de wedstrijd wint of verliest.”

Samen met aanvoerder Denzel Dumfries en Armindo Bruma stond Van Bommel de pers te woord. ,,Dat wil niet per se zeggen dat Bruma gaat spelen”, zei Van Bommel. Dat hij Portugees international is en Sporting kent, speelt in principe geen rol in zijn afwegingen. Het zou wel kunnen, maar dan praat je over Bruma individueel. Hij heeft namelijk specifieke kwaliteiten. Ik bespreek de opstelling echter eerst met de spelers. Bruma heeft me wel een paar dingen verteld over Sporting.”

Afellay

Van Bommel koos ervoor om Ibrahim Afellay niet mee te nemen. ,,Ik vind hem nu niet goed genoeg om te starten. Hij kan wel een rol spelen, maar wij mogen maar achttien spelers op papier zetten. Hij is mijn aanvoerder en we hebben ervoor gekozen dat hij drie dagen kan trainen. We zijn samen tot de conclusie gekomen dat het voor hem beter is. Soms gaat het individuele belang boven het teambelang.”

Aanknopingspunten

Welke aanknopingspunten zijn er voor PSV? ,,Als je zes keer achter elkaar niet gewonnen hebt, vond ik het tegen Heerenveen extreem goed in de eerste helft”, zei Van Bommel. ,,Je speelt dan een 9 en gaat naar een 4. Het hoort een beetje bij onze speelstijl, met jongens voorop met heel veel individuele kwaliteiten. Het spel golft snel op en neer. Heb je controle, dan controleer je ook volledig. Als je de controle niet hebt, dan krijg je een tegengoal en slaat de twijfel toe. Dat is heel normaal als je zes keer achter elkaar niet gewonnen hebt. Daarom vond ik het toch knap dat we gewonnen hebben. We proberen zo stabiel mogelijk te zijn. In een wedstrijd als het ware kunnen ontploffen hoort bij de kwaliteiten en leeftijd van dit elftal. We zijn druk doende om de ploeg zo stabiel mogelijk te maken, zodat we niet onder de zes komen. Resultaten helpen daarbij, ook al was het zondag kiele kiele op het einde.”