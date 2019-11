Van Bommel: ‘Sommigen vinden het niet leuk dat het rustig is bij PSV’

Trainer Mark van Bommel blikte vrijdag vooruit op het duel dat PSV aanstaande zondag in het Philips Stadion afwerkt met sc Heerenveen. De 42-jarige coach ging ook in op de interne situatie bij PSV, waar het ondanks de sportieve malaise in de afgelopen weken ogenschijnlijk rustig bleef in de top.

Verhalen dat hij en technisch manager John de Jong niet altijd met elkaar overeenkomen, verwierp hij. ,,Absoluut niet. Daarom is het hier zo rustig. Ik snap dat dat soms voor irritatie zorgt bij een aantal mensen. Samen met John de Jong en Toon Gerbrands vormen wij een driehoek die alles bespreekt. Het is mooi dat erover gesproken wordt. Dat betekent dat mensen het niet leuk vinden dat het rustig is.” Dat idee had hij onder meer na het lezen van een aantal publicaties van een journalist in de regionale krant. ,,Ik heb meerdere stukken gelezen”, zei hij. ,,Ik weet ook wel dat er urgentie is dat wij resultaat moeten gaan halen.” Over PSV-sc Heerenveen: ,,Het maakt mij nu niks uit, als we de wedstrijd maar winnen. Het liefst met heel goed voetbal, met spectaculair voetbal. Maar daar gaat het nu niet om.” Voor Willem II-PSV is met de groep gesproken over de speelwijze en het was te zien dat Pablo Rosario en Érick Gutiérrez zich nadrukkelijker bemoeiden met de opbouw. ,,Wij geven een bepaalde structuur mee en daar hebben zij vrijheid in. Die hebben ze altijd al gehad”, zei hij.

Agressiever

,,Als je zestien van de zeventien keer wint, stelt niemand vragen”, gaf hij vervolgens onder meer aan. ,,Nu gaat het minder en als trainer krijg je meer en andere vragen dan als speler. Ze worden wat agressiever. Mensen vinden het niet zo leuk als het goed gaat en wel leuk als het minder goed gaat, dat hoort bij de voetballerij. Natuurlijk denk ik elke keer of ik het goed hebt gedaan. Maar dat deed ik ook toen we zestien van de zeventien wedstrijden wonnen. Soms zit het tegen en af en toe zijn we zelf schuld. Dat ontstaat in een seizoen en daar moet je mee omgaan.”

Zoet, Hendrix, Malen, Bergwijn en excuses

Terug naar het voetbal: PSV peurde de afgelopen anderhalve maand een puntje uit vier eredivisiewedstrijden. Zondag zijn in ieder geval Jorrit Hendrix, Steven Bergwijn en Donyell Malen terug na fysieke problemen. Daarnaast was er tegen Willem II de affaire met keeper Jeroen Zoet, die volgens Mark van Bommel niet is blijven hangen. ,,Ik heb mijn excuses aangeboden en die heeft Jeroen geaccepteerd. Dat hij nog wel geïrriteerd is omdat hij niet speelt, is logisch.” Van Bommel wil koste wat het kost dat PSV - dondert dus even niet hoe - weer gaat winnen. In topsport zijn er normaal gesproken geen excuses, maar toch waren ze er even wel, vond hij. Of liever gezegd, hij stelt dat er verklaringen zijn voor het falen van PSV in het laatste wedstrijdblok. Volgens Van Bommel zijn het blessures, rode kaarten, schorsingen en de momenten waarop de ploeg het in wedstrijden weggaf, bijvoorbeeld. De trainer vindt dat er steeds een duidelijk plan en houvast is geweest voor de spelers, maar dat de keuzes en uitvoering in het veld niet altijd de juiste waren of soms verkeerd uitpakten. En de technische staf? ,,De sfeer in de staf is goed, maar natuurlijk zijn we teleurgesteld. Alleen we moeten die teleurstelling elke keer achterlaten voor de volgende wedstrijd.”

Versterkingen?

Over versterkingen in de winterstop wilde de oefenmeester nog niet praten. Eind augustus gaf hij aan dat hij het gevoel had dat PSV een betere selectie had dan vorig seizoen. ,,Ik dacht dat we het goed gedaan hadden. Als je ziet wat we kwijtgeraakt zijn, met Luuk de Jong, Angelino en Hirving Lozano. En ook nog een tijdje Daniel Schwaab. Dat moet je zien op te vangen. We hebben meerdere spelers gehaald, daar kun je dingen van vinden.” Over de linksback-positie liet Van Bommel zich ook uit. Michal Sadílek speelt en de aanwinsten Toni Lato en Olivier Boscagli hadden de afgelopen weken het nakijken. ,,Zij spelen nu niet en die situatie is voor hun niet fijn. We zijn er wel mee bezig om ze beter te maken.”

Houvast en een plan

Afgelopen week zijn er de nodige gesprekken gevoerd binnen de PSV-muren. ,,Die zijn anders dan als je zes keer gewonnen hebt. Laten we ook zeggen dat je wat meer koffie pakt dan normaal. Het belangrijkste is dat er een idee achter zit bij ons. Het plan naar onze wedstrijden toe was duidelijk en de spelers hebben een houvast. Ze gaan niet zomaar het veld in met het idee dat je toevallig wint. Het ligt aan de uitvoering en keuzes en dan heb je ook weer te maken met het karakter van spelers. En soms ben je afhankelijk van de beslissing van een scheidsrechter of VAR. Ook zondag hebben we weer een idee, tegen sc Heerenveen. De kans dat je wint is uiteraard groter als iedereen weet wat er moet gebeuren, maar je bent altijd afhankelijk van de uitvoering en details. Zelfs regen zondag kan invloed hebben. Dan moet je weer anders inspelen, om maar wat te noemen.”

