Van Bommel standvastig: PSV sinds 1978 niet zo vaak met dezelfde basis

Derrick Luckassen gebles­seerd, uitgeleen­de PSV'er speelt ook in Duitsland weinig

6 december Voor Derrick Luckassen is de huurperiode bij Hertha BSC voorlopig een teleurstellende ervaring geweest. De door PSV uitgeleende verdediger is in de eerste seizoenshelft in totaal vier uur in officiële wedstrijden actief geweest voor de club uit Berlijn.