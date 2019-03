Van Bommel tevreden met winst, niet over uitvoering: ‘Geen twijfelbarometer’

Via een vlotlopende aanval kon Luuk de Jong al snel afwerken en stond PSV vliegensvlug op voorsprong. Daarna stokte het bij PSV. Van Bommel vond niet dat er te vaak achteruit werd gespeeld en zocht de oorzaak bij andere dingen. ,,Uiteindelijk zit je ook in een fase waarin de overwinning moet worden binnengesleept.” Michal Sadílek en Donyell Malen kwamen na ruim een uur als invallers in het veld, op een moment dat PSV een lastige fase beleefde. De trainer had een gelukkige hand van wisselen, omdat Sadílek aan het begin van de aanval stond die door Malen in de 2-0 werd omgezet. Maken zij het de trainer moeilijk? Van Bommel zegt altijd dat hij twijfelt over zijn opstelling, maar vertelde niet hoe erg hij nu getwijfeld had. ,,Ik heb geen twijfelbarometer”, zei hij gevat.