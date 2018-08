Van Bommel trekt zijn eigen plan bij PSV

PSV-trainer Mark van Bommel liet er dit weekeinde al geen misverstand over bestaan en de club pakte daarna door. De Australiër Trent Sainsbury (26) is per direct een van de nieuwe centrale verdedigers van PSV en staat tot 2021 onder contract. Hij maakte transfervrij de stap naar Eindhoven, waar gisteren direct een training en kennismaking op het veld volgde.

Het aantrekken van Sainsbury door PSV was niet het gevolg van maandenlang scoutingswerk, zoals het bij PSV vaak gebeurt. Hij kwam als zogeheten buitenkans voorbij. Van Bommel (en Bert van Marwijk) werkten afgelopen zomer met hem tijdens het WK in Rusland, tijdens hun kortstondige verblijf bij de nationale ploeg van Australië. Ze waren snel enthousiast over een overgang naar PSV, nadat hij een transfervrije status wist te vergaren. De nieuwe sterke mannen in de technische staf kregen de PSV-directie achter zich en daardoor kon Sainsbury een bliksemtransfer maken.

Verdedigende impuls

Bij de club maakt niemand er een geheim van dat de centrale verdediger onder meer op voorspraak van PSV-trainer Mark van Bommel de stap naar Eindhoven maakt. De coach ziet het zitten in de centrale verdediger, die de selectie mogelijk een verdedigende impuls geeft en voor extra senioriteit zorgt. Daarnaast loopt een tweetal contracten van verdedigers (Daniel Schwaab en Nicolas Isimat-Mirin) volgend jaar af. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat zij hun verbintenis verlengen.



Het enthousiasme van Van Bommel werkt buitengewoon aanstekelijk voor wie er ontvankelijk voor is en als eindverantwoordelijke voor het resultaat mag hij zich uiteraard sterk maken voor nieuwe spelers. Bij het halen van die nieuwelingen is momenteel in eerste instantie John de Jong, die gebruik maakt van een scoutingsploeg met bewezen rendement, de aangewezene om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen. Of de equipe van De Jong compleet achter de komst van Sainsbury staat, valt gelet op het PSV-beleid van de laatste jaren, enigszins te betwijfelen.

Volledig scherm Ondertekening contract Trent Sainsbury bij PSV. © FotoMeulenhof

Verrassen

Misschien kan Sainsbury echter verrassen. Hij speelde onlangs bij Australië in alle groepsduels op het WK in Rusland en is een geroutineerde verdediger, die beschikt over een prima mentaliteit. Een WK-basisspeler transfervrij binden, daarmee lijkt de club op papier geen slechte zaken te doen. Waar het halen van een andere (eveneens transfervrije) speler die al jaren op de PSV-lijsten staat (de Mexicaan Diego Reyes) wellicht logischer leek, gaat de club nu dus voor Sainsbury.

Voorlopig heeft het binnen de lijnen geen al te grote gevolgen, nu Van Bommel heeft gekozen voor het centrale verdedigingsduo Nick Viergever en Schwaab. Twee ervaren krachten, die in de voorbereiding de beste indruk maakten en van Van Bommel logischerwijs de voorkeur krijgen.