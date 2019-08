Van Bommel twijfelde niet over Mitroglou: ‘Ik begon zelf ooit op de eerste dag in de basis’

Opvallendste man van de dag was uiteraard Konstantinos Mitroglou, de Duitstalige Griek die PSV heeft gehuurd van Olympique Marseille. Van Bommel had geen enkele twijfel om hem bij de wedstrijdselectie te halen. ,,Hij is ervaren en voegt kwaliteiten toe aan onze ploeg. We zijn blij dat we hem konden halen en hebben met hem meerdere mogelijkheden.”

De gang van zaken is uitzonderlijk bij PSV, waar dit decennium geen enkele nieuwe speler op de eerste dag van een nieuw contract in actie kwam. Voor Van Bommel zelf is het niet zo bijzonder. ,,Ik heb zelf bij AC Milan ook weleens op de eerste dag gespeeld en ik kwam nog later aan ook. Plus ik stond ook nog eens in de basis.”