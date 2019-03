Van Bommel verschuilt zich na remises niet: ‘Maar we zijn niet overhoop gespeeld’

Opstelling

Van vermoeidheid is geen sprake, geeft hij aan. ,,In de slotfase creëren we nog kansen en maken we goals. We trainen het hele seizoen al goed en het niveau gaat omhoog. Alle spelers worden daarin meegetrokken.” Heeft het elftal behoefte aan nieuwe impulsen? ,,Alle spelers die erin komen, geven het elftal weer wat extra's. We spelen vaak met dezelfde opstelling, maar het is echt niet zo dat we die maar even op papier zetten. Daar twijfelen we altijd over en denken we goed over na. Het gaat erom dat wij met de ploeg spelen waarmee we de meeste kans maken om de wedstrijd te winnen.” Een verandering voor het duel met Excelsior is niet uitgesloten, al vertelt Van Bommel zijn spelers pas zaterdag hoe het plan er definitief uitziet.