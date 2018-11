Van Bommel verwacht voor PSV ‘vechtwedstrijd’ tegen De Graafschap

,,De wisselwerking tussen hen en onze spelers is dit seizoen wederom geweldig”, zei Van Bommel, die de sfeer bij De Graafschap van tevoren in kan schatten. ,,Ik heb er zelf ook mogen spelen. We weten dat het een mooi stadion is, met gras. Zij maken gebruik van het publiek en zullen er een echte vechtwedstrijd van willen maken. Zoals dat ook in andere stadions zo is en zo hoort het ook. Elke wedstrijd kijken wij hoe ploegen aanvallen en verdedigen, dat is niet anders dan bijvoorbeeld de voorbereiding op een wedstrijd tegen Tottenham.”