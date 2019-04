Van Bommel vindt dat Gutiérrez ‘op weg’ is en zich beter en beter ontwikkelt

Bij PSV was het ‘Gutiérrez-thema’ afgelopen zondag een groot ding. In het Philips Stadion riepen de supporters van de club massaal om het inbrengen van de Mexicaan. Op internetsites is #freeguti inmiddels een bekende hashtag. Trainer Mark van Bommel vindt dat niet erg. ,,De buitenwacht kijkt er misschien anders naar. Dat snap ik”, zo gaf hij in aanloop naar Willem II-uit van donderdag aan.

,,Ik vind Guti een goede speler”, zei hij daarna. ,,Hij is aanvallend sterk, maar heeft zelf ook tegen journalisten gezegd dat hij moeite heeft met het niveau en tempo. Dat hij voor een groot bedrag is gehaald, schept dan een bepaald verwachtingspatroon. Gutiérrez heeft tijd nodig en die moeten we hem geven. Wij zien elke keer hoe hij zich ontwikkelt en dat gaat beter en beter. Daarbij moeten we voor het elftal een goede balans zien te vinden tussen aanvallend en verdedigend.”

Spelconcept

De PSV-coach benadrukt regelmatig dat in het spelconcept van PSV specifieke kwaliteiten worden gevraagd en dat spelers bijvoorbeeld ook complementair aan elkaar moeten zijn. ,,Gutiérrez is daarnaar op weg. Het komt er echt wel uit hoor, daar maak ik me geen zorgen over. Ik vind het ook niet erg als mensen daarnaar vragen. Volgens mij speelt dit bij wel meer clubs, waar spelers soms voor nog veel grotere bedragen worden gehaald.”

Van Bommel heeft er geen trek in om alle data of inzichten van bijvoorbeeld trainingen met de buitenwereld te delen, iets wat ook niet gebruikelijk is. ,,Ik bescherm mijn spelers en als we verloren hebben, is het mijn schuld. Natuurlijk houden we er ook rekening mee dat spelers soms beter zijn in wedstrijden dan op trainingen.”