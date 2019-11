Van Bommel vindt dat PSV bij elkaar is gebleven, Toni Lato lijkt al bijna klaar

Van Bommel vindt dat PSV in een moeilijke fase zit, maar is toch blij dat de club (inclusief de supporters) voorlopig bij elkaar is gebleven. Ondanks een flinke sportieve crisis blijven excessen bij PSV uit en blijft het voorlopig bij een hoop gestommel op sociale media en wat kritiek in de kranten. Maar, zo besefte Van Bommel gisteren ook, de letters in die kranten worden wel groter zolang de overwinningen uitblijven. En de kritiek zal dan navenant toenemen.

Curieuze situatie

Wie het momenteel allemaal niet meemaakt bij PSV, is de 22-jarige linksback Antonio Latorre, oftewel Toni Lato. De geplande miljoenenaankoop in deze zomer speelt geen enkele rol bij PSV en is niet eens mee naar Linz. Een geluk bij een ongeluk voor PSV is dat de verdediger slechts is gehuurd. Het is een nogal curieuze situatie, omdat de Spanjaard toch al tientallen wedstrijden voor Valencia had gespeeld. Toch geen misselijke club. Zoals de situatie nu is, gaat Lato in de winterstop waarschijnlijk terug naar Spanje. Hij heeft zich op trainingen onvoldoende laten zien, waardoor Michal Sadílek en Olivier Boscagli de voorkeur kregen aan de linkerkant. Lato speelde midden september zijn laatste officiële duel, voor Jong PSV. In totaal kwam hij (tijdens PSV-Apollon) maar één officiële minuut in actie, plus vier minuten blessuretijd. Daarin had hij twee balcontacten.