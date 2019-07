Van Bommel vindt dat PSV eerder had moeten toeslaan tegen Olympique Nice

,,Twee momenten voor rust”, verzuchtte trainer Mark van Bommel. ,,Misschien hebben wij daarna niet veel gecreëerd, maar zij toch ook niet?” De trainer was te spreken over het spel van Derrick Luckassen, die deze week zijn eerste wedstrijden sinds november speelde. ,,Derrick was rustig aan de bal, het zag er goed uit. Hij heeft gewoon alle voorwaarden die een centrale verdediger nodig heeft. Ik ben blij dat hij terug is, net zoals ik ook blij ben dat Sam Lammers bijvoorbeeld terug is. Na een huurjaar ga je weer met elkaar aan de slag, zoals je dat elk seizoen weer doet met spelers. Het is niet zo dat ik met elke speler apart ga zitten. Soms zit je met iemand in de gondel, soms kom je elkaar in het hotel of ergens anders even tegen. Ik geloof niet zo in afspreken om acht uur op mijn kamer en dat dan om kwart over acht de volgende weer aan de beurt is en daarna om half negen weer de volgende.”