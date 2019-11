Van Bommel vindt dat PSV snel moet leren omgaan met tegenslag

Stabieler worden

Vorig jaar verloor PSV in Europees verband ook een keer met 4-0, toen van FC Barcelona. Nu heette de tegenstander dus Sporting. ,,Die wedstrijden kun je niet met elkaar vergelijken, zoals je vorig seizoen en dit seizoen niet met elkaar kunt vergelijken. Met Luuk de Jong, Angelino en Chucky Lozano als vertrekkers zijn we 50 goals en 20 assists kwijt. Dat moeten we opvangen. De groep is instabieler dan vorig seizoen, dat zie je bijvoorbeeld tegen Heerenveen. Dan is het verval weer heel groot. We willen zo stabiel mogelijk wedstrijden spelen en daar zijn we naar op zoek. We hebben een hele jonge groep en stel dat je met deze selectie drie of vier jaar verder bent. Dan hebben ze meer ervaring. Donyell Malen zit nu in zijn eerste jaar als basisspeler, Bruma is bezig aan zijn eerste jaar bij PSV, Mo Ihattaren is zeventien en een fantastische speler, waarvan we niet kunnen niet verwachten dat hij de boel bij de hand neemt. Steven Bergwijn is onze topspeler, hij doet het goed. Pablo Rosario staat voor het tweede jaar in de basis. Jorrit Hendrix en Nick Vieregever zijn wel ervaren, maar voor Michael Sadílek is het weer zijn eerste jaar in de basis. Timo Baumgartl speelde vorig seizoen nog bij VfB waar hij mocht winnen en hier moet winnen. Voor Denzel Dumfries is het pas zijn tweede jaar in de basis en Lars Unnerstall staat voor de derde keer onder de lat bij ons.”