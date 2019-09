Van Bommel vindt de selectie van PSV beter dan vorig seizoen, ‘Guti’ niet tegen Vitesse’

Trainer Mark van Bommel kan in de thuiswedstrijd van PSV van zaterdagavond tegen Vitesse geen beroep doen op Érick Gutiérrez. De Mexicaan brak afgelopen week een middenhandsbeentje in zijn rechterhand en moet in het duel met de Arnhemmers toekijken.

Er is hoop dat het daarna snel de goede kant opgaat en ‘Guti’ is nog niet afgeschreven voor de thuisduels met Sporting Portugal (over zes dagen) en Ajax (over negen dagen). ,,Vervelend natuurlijk. Spelers komen allemaal terug van de interlandperiode en ieder heeft zijn eigen verhaal. Dit was een tegenvaller, waar er elders ook mooie dingen zijn gebeurd.”

Donyell Malen brak door bij Oranje en scoorde tegen Duitsland, bijvoorbeeld. ,,Heel mooi natuurlijk. Ik heb hem daarna geappt en hij zei dat zijn telefoon in de fik stond.” Malen zit vergeleken met vorig jaar in een nieuw ritme, nu hij alles speelt en er ook interlands bij zijn gekomen. ,,Dat kan hij aan”, verwacht Van Bommel. ,,En wij hebben mogelijkheden om soms af te wisselen. Ik ben normaal helemaal geen trainer die snel dingen wil wisselen, maar de selectie waarmee we nu werken is anders dan vorig jaar en herbergt veel kwaliteiten. Ik denk dat deze selectie beter is. Het kan voor een tegenstander onplezierig zijn dat we andere spelers soms inbrengen, die door hun voetbalkarakter en eigenschappen op het veld een iets ander spel zorgen.”

Pereiro, Afellay

Gutiérrez is er dus niet bij, maar Steven Bergwijn mogelijk wel. Of de aanvaller meedoet in het duel met Vitesse, besluit Van Bommel zaterdag. De trainer ging ook nog in op de persoonlijke situatie van Ibrahim Afellay en Gastón Pereiro. ,,Gastón heeft na zijn sleutelbeenbreuk de looptraining hervat. Met een speciaal plaatje zit alles vast en hij kan nu stilaan weer gaan werken aan zijn duelkracht.” Voor Afellay is de situatie anders. ,,Hij heeft nu een keer een oefenwedstrijd van negentig minuten gespeeld, maar het was pas voor het eerst in een tijdspanne van twintig maanden dat hij in actie is gekomen. Het vraagt veel om dan volledig terug te komen. Hij is veel verder dan toen we in juni begonnen, maar hij zit tegen Vitesse nog niet bij de selectie.”