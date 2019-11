Van Bommel vindt het enorme puntenverlies bij PSV onacceptabel: ‘Ik ben verantwoordelijk’

De wedstrijd tegen Sparta leek desastreus af te gaan lopen voor PSV en de 3-1 voor de Rotterdammers hing in de lucht, maar Cody Gakpo zorgde aan het slot nog voor de 2-2 voor PSV. ,,Sparta kreeg direct een grote kans en scoort daarna. In de rust zetten we het anders neer en kregen we Sparta in de greep. We moesten sneller en meer scoren, maar Sparta had ook de 3-1 kunnen maken. Al bij al zitten we in een moeilijke fase. Dat is grotendeels verklaarbaar door rode kaarten en geblesseerden, maar je moet ook realistisch zijn en eerlijk zijn. Acht punten in drie wedstrijden verliezen, dat kan niet.”

Ingooi

Denzel Dumfries sprak over een gebrek aan onverzettelijkheid bij PSV. ,,We hebben dat ook besproken in de kleedkamer en dan bijvoorbeeld hoe je de duels speelt. Niet dat je iemand omver moet zagen, maar je moet het gif hebben om een bal vast te kunnen houden. Je moet iets in je hebben dat er hier van alles kan gebeuren, maar dat wij hier niet gaan verliezen. Soms gaat het om kleine dingen, waardoor de tegenstander weer in de wedstrijd komt. We geven een ingooi weg waardoor ze weer tien meter hoger staan, zoiets bijvoorbeeld. Je moet rust zien te ceëren in het stadion en voorkomen dat het publiek erachter komt.”