Van Bommel vindt ieder spoortje arrogantie voor duel met Apollon ongepast

PSV is nog volop bezig op de transfermarkt, maar de coach van PSV kon daar weinig over zeggen. Hij focust zich op de wedstrijd. Waar hij in de vorige voorronde niet zo onder de indruk was van FK Haugesund, is er volgens Van Bommel nu sprake van Europees clubvoetbal op zeer serieus niveau. ,,Wij mogen niet arrogant zijn om even te denken dat wij dit wel gaan doen. Onze ploeg is jong en soms grillig en we werken eraan om stabieler te worden. Dat is een kwestie van tijd.”