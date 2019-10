Van Bommel vindt niet dat PSV is weggespeeld: ‘We hebben het zelf weggegeven’

video Dumfries over rood aangelopen PSV: ‘Een behoorlij­ke tik’

19 oktober De teleurstelling zat diep bij de spelers van PSV na de dreun in Utrecht. Een 3-0 nederlaag en twee rode kaarten, dat kwam hard aan. ,,Dit is een behoorlijke tik, het is zuur dat we hier verliezen”, zegt Denzel Dumfries. Hij toonde zich ook strijdbaar. ,,Wij zijn PSV, echte profs. We moeten weer door.”