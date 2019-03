Van Bommel vindt niet dat PSV uit vorm is of landerig speelt

In aanloop naar de uitwedstrijd tegen VVV liet Van Bommel merken dat hij denkt dat de onvolkomenheden uit het duel met NAC snel aan te pakken zijn. ,,Als je niet in vorm bent, is dat misschien lastiger. Het gaat om de technische uitvoering. Dan heb je het bijvoorbeeld over het kaatsen, de manier van aanspelen, het tempo van de passes, het moment en de aanname. Het mooie is dat dat snel te verbeteren is.”

Fluiten

Is de vorm weg bij een aantal spelers? ,,Ik zie dat niet.” Een deel van het publiek in het Philips Stadion floot zaterdag even toen Denzel Dumfries een paar ballen terugspeelde. Het fluitconcert leek niet tegen Dumfries gericht, maar meer op het spel van PSV. ,,Ik heb me daaraan geërgerd”, zei Van Bommel. ,,Als het even minder lijkt qua passing, moet je geen eigen spelers gaan uitfluiten. Het is heel mooi dat de harde kern achter onze tribune dat goed oppikte. Steun de ploeg, ook als het even minder lijkt. In de afgelopen dertien thuiswedstrijden hebben we grote uitslagen geboekt en het kan ook wel eens 2-0 worden. Dat is geen reden om eigen spelers uit te fluiten.”