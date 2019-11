Van Bommel vindt Sparta goed spelen: ‘Dante Rigo leert er andere facetten van het voetbal’

Het 20-jarige talent is verhuurd aan Sparta en het is afwachten of hij tegen PSV speelt. Mogelijk belandt hij buiten de basis als Bryan Smeets weer fit is. ,,Dante ontwikkelt zich daar en leert er andere facetten van het voetbal”, zo gaf Van Bommel aan. Bij Sparta moet de Belg fysiek overeind zien te blijven en dat gaat nog niet altijd gepaard met een gegarandeerde basisplek.

Hoe PSV de Rotterdammers gaat bestrijden, wilde Van Bommel nog niet zeggen. ,,Mijn opstelling bespreek ik eerst met de spelers en geef ik niet daags van tevoren al prijs.” Over de situatie van de Eindhovenaren was hij duidelijk. ,,We hebben twee keer dik verloren. Het waren harde cijfers en als je in ondertal speelt, bestaat de kans dat dat gebeurt.” De nederlagen zijn te verklaren door momenten in de wedstrijden, zo vindt hij. ,,Het is niet is niet zo dat je nu pas kijkt wat je moet veranderen, want dan ben je te laat. Dat is een doorlopend proces.”