Van Bommel vindt Zoet professioneel en ziet Doan waarmaken wat PSV hem toedichtte

Hij loofde goalie Jeroen Zoet, die door een blessure twijfels had of hij wel een hele wedstrijd kon spelen. ,,Jeroen was heel professioneel. Hij had kunnen starten, maar wist niet zeker of hij het een kwartier of een uur zou volhouden. Dan hadden we zeker een wissel verspeeld. Robbin (Ruiter, red.) is nu tweede keeper omdat hij de hele voorbereiding heeft meegedaan en Lars (Unnerstall, red.) later is teruggekomen van een blessure. Voor mij was het dus logisch dat Robbin zou starten.” De strijd om de status van tweede goalie ligt open, zo gaf de trainer aan. ,,We hebben goede keepers. Lars is nu een aantal weken bij de groep na een blessure. Robbin heeft de voorbereiding meegedraaid, het goed gedaan en dus is het normaal dat hij nu speelde.”