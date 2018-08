Van Bommel voelde dat er in de slotfase een zege in zat en geeft complimenten aan Zoet

In de slotfase maakte PSV met een iets ander speltype het verschil en PEC Zwolle kon de ruimtes niet meer belopen. Donyell Malen kwam met een voorzet op Luuk de Jong, die in extremis raak kon schieten. ,,Je weet dat Luuk die kwaliteit heeft. Hij is bij bijna elke bal die in de zestien valt gevaarlijk en blijft erin geloven. PEC had wel mogelijkheden om kansen te creëren, maar speelde het voorin niet goed uit. Dat vond ik niet erg."

Van Bommel vergat ook niet Jeroen Zoet in zijn nabeschouwing te noemen. ,,Hij heeft ons in de beginfase natuurlijk geholpen door die penalty te stoppen, al hadden we toen natuurlijk nog 89 minuten te spelen." De coach voelde dat er in de slotfase nog drie punten in zaten. ,,Het veld was de hele tweede helft al lang en ook PEC had daar in de slotfase problemen mee. Daardoor ontstond voor ons toch nog een grote mogelijkheid en die hebben we gepakt. In de eerste helft hadden wij na een wat moeizame beginfase wel grip op de wedstrijd en kwamen we verdiend op voorsprong en kregen we nog meer kansen."