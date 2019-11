Van Bommel: ‘We moeten van onszelf eisen dat we tegen FC Emmen de rug rechten’

Van Bommel vindt dat PSV snel moet leren omgaan met tegenslag

8:59 Was de wedstrijd tegen Sporting Portugal van donderdagavond een kansloze exercitie voor PSV? ,,Het werd kansloos door twee situaties in het begin”, zei trainer Mark van Bommel na de 4-0 nederlaag tegen de nummer vier van Portugal. ,,Ik denk dat het anders nog anders had kunnen uitpakken. Het zijn twee goals en we spelen tegen een goede en ervaren ploeg. Dan wordt het moeilijk om drie keer te scoren, want we wilden winnen. Door het begin liepen we achter de feiten aan.”