Van Bommel weet dat slalommen erbij hoort in transferweken: ‘Over vijf weken moeten we er staan’

Vakkundig slalommen hoort er nu eenmaal bij in dit soort periodes in de voetballerij, maar toch. De contouren van PSV in 2019-2020 staan nog niet volledig en dat ergert de trainer zichtbaar en hoorbaar. Tegelijkertijd toont hij zich realistisch en dat zal ook moeten, omdat voor PSV simpelweg niet alles in de voetballerij te sturen is. ,,Je hebt te maken met allerlei factoren, zoals andere clubs, zaakwaarnemers en spelers zelf. Ja, het irriteert me dat wij de selectie nog niet op orde hebben. Als trainer is dit niet wat je wilt, maar het is helaas niet anders. Je bent afhankelijk van anderen en toch moeten wij er over vijf weken staan in de Champions League-voorronde.”