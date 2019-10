Van Bommel: ‘Wij misten hele goede spelers, maar daardoor hebben we niet verloren’

Mark van Bommel vond na afloop van PSV-AZ niet dat PSV verloren had doordat zijn ploeg een waslijst aan geblesseerden had. ,,Wij misten hele goede spelers. Dat weet je van tevoren en het is niet zo dat we daardoor verloren hebben”, vond hij na de 0-4 nederlaag.

,,Ik vond AZ goed aan de wedstrijd beginnen, daarna kwamen wij terug en kregen we ook kansen. Dan komt er het met moment met Ryan Thomas, waardoor we voor rust in de wedstrijd moeten blijven, maar twee tegengoals krijgen.”

De coach van PSV was niet boos op Thomas en gaf hem een hand nadat hij van het veld afliep. ,,Hij wil de bal kappen. En als je een bal kapt, dan moet hij de voet over de bal zetten. Helaas heeft de speler van AZ zijn voet daar eerder staan, waardoor hij bovenop het been van die speler staat. Dan kijk je naar de VAR en dan is het rood.”

PSV bleef als gezegd na die tegenslag niet in de wedstrijd. ,,Net voor rust krijg je twee goals tegen, waardoor je het jezelf heel moeilijk maakt. Als het 0-0 is, kun je samen gaan zitten en er in de rust nog iets aan proberen te doen. Nu hebben we dat ook geprobeerd. Als je de 2-1 kunt maken, kun je met het publiek en ook misschien wat opportunisme nog iets forceren misschien.”

Dat lukte niet. ,,Met tien tegen elf is het moeilijk, ook omdat AZ een goed voetballende ploeg is. We moesten de 0-2 houden en kijken of er nog een goal te maken was. Er had voor rust iets in de ploeg moeten zitten van ‘dit gaat ons niet gebeuren’. Door die twee goals werd het hartstikke moeilijk.”



Teze

PSV bracht Kostas Mitroglou en Jordan Teze. ,,We stonden 2-0 achter en Mitroglou kon in de zestien misschien een goal maken, maar we zijn daar amper gekomen. Jordan Teze probeerden we om en om met Denzel (Dumfries, red.) of allebei op te laten stomen en een voorzet te laten geven. Jordan heeft een goede voorzet en met Cody Gakpo zochten we aan de andere kant diepte om in de buurt van Mitroglou te komen. Dat was ons plan, maar het is er met ook Rosario en Gutiérrez voor de verdediging, niet uitgekomen. Dat is ook de verdienste van AZ.”

Van Bommel hoopt snel weer over Mohammed Ihattaren, Steven Bergwijn en Donyell Malen te beschikken. ,,Ik heb ze er heel graag bij. Wij willen ze snel terug hebben en van dag tot dag bekijken we hun inzetbaarheid.”