Van Bommel wil geen show opvoeren: 'Onderschatting grootste gevaar voor PSV tegen BATE'

Trainer Mark van Bommel van PSV gaf dinsdag aan dat hij onderschatting nog altijd het grootste gevaar vindt in de tweestrijd met BATE. PSV won in Wit-Rusland met 2-3 en moet die gunstige uitgangspositie woensdagavond in eigen huis zien te verzilveren. Het Philips Stadion is uitverkocht en Van Bommel gaf vorige week al aan dat hij hoopt op de support van het publiek. ,,Het gevaar is dat wij deze situatie onderschatten, zoals ik daar vorige week ook al voor gewaarschuwd heb. Vorige week hebben we dat niet gedaan. We willen elke wedstrijd goed starten, maar dat het niet gebeurt heeft soms ook met de tegenstander te maken. Wij moeten onverstoorbaar zijn en elke wedstrijd hetzelfde kunnen benaderen."