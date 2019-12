Van Bommel wil nog een keer proberen om PSV weer aan de praat te krijgen

Voor Van Bommel is het normaal gesproken als coach van PSV de laatste kans en een nieuwe misstap van de ploeg op korte termijn is voor zijn betrekking waarschijnlijk fataal. Onder de achterban van PSV en ook intern is er onvrede over de resultaten, die inmiddels leidden tot Europese uitschakeling, verlies in de Johan Cruijff Schaal en een mega-achterstand en forse achterstand op respectievelijk Ajax en AZ. Ook binnen de spelersgroep heerst onvrede, al is dat in de meeste gevallen logisch omdat het veelal om ongelukkige reserves gaat. PSV moet tot de winterstop sportief zien te overleven en daarna wordt gekeken of er nog versterkingen voor de tweede seizoenshelft te halen zijn. PSV speelt daarin nog zestien eredivisieduels en - mits de club op 18 december van en bij de amateurs van GVVV wint - kan in het bekertoernooi alsnog proberen een prijs te pakken.

De tweede plek is belangrijk in verband met de daaraan gekoppelde beloning in de vorm van deelname aan de Champions League-voorrondes in seizoen 2020-2021. PSV wil in ieder geval de status van runner-up in de nationale competitie terug en zich niet neerleggen bij een tweede plek van AZ. Dat Ajax op dit moment te ver uit is gelopen en normaal gesproken dus niet meer te achterhalen is, is een gegeven dat ook in het Philips Stadion en op De Herdgang is doorgedrongen.