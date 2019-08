Van Bommel ziet bij zijn jonge groep nu ook zakelijk vernuft

Dat het anders had kunnen lopen, stipte Van Bommel ook aan. PSV was niet in topvorm, maar wel goed genoeg om schadevrij te blijven. ,,Heracles kreeg voor rust ook kansen. Dit is een moeilijke wedstrijd, die je niet zomaar wint. We kwamen vroeg op voorsprong en konden daardoor wat makkelijker voetballen. We hebben een jonge ploeg die tot veel in staat is en soms heel veel goals kan maken, maar nu ben ik blij dat we zakelijk en degelijk de punten mee naar huis nemen.”