Van Bommel ziet geen verval bij PSV na de winterstop

De trainer vindt niet dat zijn ploeg matig uit de winterstop is gekomen. Het totaal onnodige puntenverlies in Emmen van PSV werd gevolgd door een krappe zege op FC Groningen en een late oorwassing voor Fortuna Sittard, na een op het oog matte eerste helft. ,,We waren toen vooral slordig en stonden uit formatie”, vond Van Bommel, die geen trend ziet in het nieuwe jaar. Voor de volledigheid: Fortuna schoot vorige week geen enkele keer op doel.

Gakpo

Maar toch. Zo overtuigend als het in de eerste seizoenshelft regelmatig ging, zo ging het in januari nog niet. Na een rommelige helft walste PSV vorige week alsnog over de promovendus heen, met een numerieke meerderheid, mede dankzij de frisse benen van Cody Gakpo. Zondag wordt duidelijk of Hirving Lozano en Steven Bergwijn kunnen spelen, die de afgelopen weken met fysieke klachten uitvielen. Zij gaan in principe gewoon mee naar de uitwedstrijd van zondag in Utrecht, tenzij de afsluitende training op zaterdag andere inzichten oplevert.

PSV neemt met het duo geen risico's en voor Lozano geldt dat hij het protocol dat voor een hersenschudding geldt volledig moet doorlopen. ,,Ze hoeven de laatste training niet per se te voltooien om bij de ploeg te zitten”, zei Van Bommel, die Lozano vorige week verving door Donyell Malen.