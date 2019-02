Van Bommel ziet perspectief voor Ramselaar: ‘Dat is de kracht van onze groep’

Mark van Bommel streeft er niet naar, maar als het moet wil hij ook zondag best met PSV door het oog van de naald kruipen. Drie punten tegen Fortuna Sittard brengen PSV weer een klein beetje dichter bij het einddoel. Zeker nu Ajax vorige week de punten liet liggen, is PSV er veel aan gelegen om weer een reeks neer te zetten. ,,Wij willen een zo groot mogelijke afstand hebben en hoe groter die afstand is, hoe meer we het willen vergroten. Maar zo makkelijk als we erover praten, zo makkelijk zal het niet gaan”, zei de trainer er gisteren over.

Van Bommel is tevreden dat PSV op de transfermarkt geen tikken hoefde te incasseren. ,,En als wij zelf iets hadden gewild, hadden we dat wel eerder gedaan. We wilden niemand laten vertrekken, buiten de spelers waar we intern over gesproken hebben. Bart Ramselaar kon nog een transfer maken, maar heeft dat donderdagavond afgesloten. Het perspectief voor hem is hetzelfde als voor de andere spelers. Ik snap best dat spelers soms individueel gefrustreerd en geïrriteerd kunnen zijn, maar hij traint uitstekend en dat is ook de kracht van onze groep.”

Een terugkeer van Ibrahim Afellay naar PSV is nu niet aan de orde, gaf Van Bommel aan. Hij heeft wel informeel contact met de 32-jarige middenvelder, die volgens hem weer bijna fit is.

Malen

Hirving Lozano ontbreekt zondag nog tegen de Limburgers en dus moet Van Bommel noodgedwongen wisselen. Vermoedelijk doet hij een beroep op Donyell Malen, die dit seizoen in elk officieel duel in actie kwam. Malen speelde vorige week een ongelukkige wedstrijd, maar heeft eerder dit seizoen al laten zien voor PSV van grote waarde te kunnen zijn. ,,Met Lozano nemen we geen enkel risico. Hij heeft een hersenschudding en daarbij geldt een aantal regels, waarbij we ook testen uitvoeren.” De FIFA heeft specifiek voor zijn blessure een protocol opgesteld en PSV volgt deze regels.