Van dit PSV valt geen wekelijkse galavoorstelling te verwachten

Daarvoor hadden de Eindhovenaren veel te veel moeite met het stugge VVV, dat zelf ook nog een paar grote kansen afdwong. De overwinning (3-0) was wel een feit en verdiend en vooral om dat eerste ging het trainer Phillip Cocu en zijn spelers. Drie punten, op naar de interlandperiode en daarna is het (over twee weken) tijd voor NAC-thuis, was in het PSV-kamp de gedachte. Revanche in de vorm van een overwinning was voor PSV genoeg. 'En door', dacht men in Eindhoven.

Penalty Brenet

Het spel van PSV, maar dat is dit seizoen wel vaker het geval, was tegen VVV opnieuw niet overtuigend of hartverwarmend. Meer dan een uur duurde het voor er een treffer viel, vooral omdat keeper Lars Unnerstall met een paar zeer knappe reddingen een voorsprong voor PSV in de weg stond. VVV miste ook twee grote kansen en kon in de beginfase zeker een penalty claimen, omdat Joshua Brenet in het strafschopgebied overtreding leek te maken op Romeo Castelen. In de tweede helft gaf arbiter Gözübüyük wel een penalty aan PSV, na een lichte overtreding op Luuk de Jong. Even daarvoor gaf hij een tweede gele kaart aan Ralf Seuntjens, die daar na afloop nogal verwonderd over was. De herhalingen wezen uit dat Seuntjens wel degelijk een overtreding maakte op Hendrix, die gevaarlijk had kunnen uithalen. VVV had ook na rust nog een grote kans, maar door uitstekend verdedigend werk van Luuk de Jong werd Jeroen Zoet niet op de proef gesteld.

Tanden

Daarmee is alles verteld over het weerwerk van VVV, dat vooral goed georganiseerd terug kroop op de eigen helft. De ploeg doet dat gedisciplineerd en met overgave en heeft zich zes duels voor het einde van de competitie niet voor niks al bijna veilig gespeeld. Veel andere teams beten de tanden stuk op VVV, dat in de slotfase vaak nog scoort ook en zo gelijke spelen binnen haalde. PSV miste opnieuw het vermogen om van achteruit iets te creëren en vooral in de eerste helft had het middenveld niet de aansluiting met de voorsten. Marco van Ginkel liet zich een aantal keren uitzakken en dat werd na rust omgezet. Al bij al kwamen er in de hele wedstrijd tegen VVV toch gewoon negentien schoten op goal, en dat was meer dan in de vier voorgaande duels van PSV samen. Steven Bergwijn was ongelukkig in de afwerking, maar had uiteindelijk wel een fraaie assist bij de 2-0 van Hirving Lozano.

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Bergwijn, Lozano en De Jong vieren de 2-0 tegen VVV. © ANP Pro Shots

Vrezen en genieten

PSV dominant? Nee. Effectief? Ja. Voor de toeschouwers van PSV is het dit seizoen vaker vrezen dan genieten. Toch is er vaak succes voor de Eindhovenaren, die met een puntenaantal van 71 na 28 duels al meer punten verzamelden dan bijvoorbeeld in het hele seizoen in 2012-2013, toen coach Dick Advocaat werkte met spelers als Mertens, Strootman, Van Bommel, Lens en Toivonen. Nog drie keer winnen en dit PSV is kampioen. Het klinkt ver weg en gelet op de wedstrijd van gisteravond voelt praten over een titel voor velen wellicht gek, maar zo dichtbij is het toch echt.