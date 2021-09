Van Ginkel behoedt pover PSV met late treffer in Deventer voor nieuwe domper

Roger Schmidt snapt dat hij kritiek krijgt zonder duidelijke bevesti­ging: ‘Dat is het lot van een coach’

19 september Trainer Roger Schmidt was na het duel tussen PSV en Feyenoord van zondagmiddag logischerwijs teleurgesteld over het resultaat van de wedstrijd (0-4). ,,Dit was een grote kans thuis, tegen een concurrent voor de bovenste plekken. We waren niet op topniveau en het was een verdiende overwinning voor Feyenoord. Veel van onze spelers waren niet op topniveau. Tot de tweede goal geloofde ik er nog wel in dat we konden winnen.”