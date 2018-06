Van Ginkel blijft optie voor volgende transferperiodes: 'PSV heeft een speciale betekenis voor hem'

Van Ginkel was de afgelopen drie jaar zeer belangrijk voor PSV en met hem in de ploeg pakte PSV structureel meer punten dan zonder hem. Hij zet alles op zijn herstel en heeft nu grof gezegd drie keuzes. ,,Of we gaan het nu met rust proberen op te lossen, of via injecties of toch weer een operatie. Dat zijn de scenario's die afgewogen worden. Een transfer is op dit moment in ieder geval totaal niet aan de orde." Verhalen dat Fenerbahçe voor Van Ginkel in de markt is, zijn onzinnig, geeft Jansen aan. ,,Dat heeft nooit gespeeld."