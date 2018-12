Van Ginkel dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie: PSV blijft geïnteresseerd

De kans is klein dat Marco van Ginkel (26) dit seizoen nog in actie komt. De middenvelder revalideert momenteel bij Chelsea na een knie-operatie in juli en neemt nu alle tijd om in de toekomst weer zorgeloos en pijnvrij te kunnen excelleren. De achtvoudig international richt zich op zijn herstel en in principe dus al op voetbaljaar 2019-2020. Op dit moment is nog geen datum voor een rentree te plannen.