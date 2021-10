Van Ginkel wijt nederlaag tegen AS Monaco vooral aan pech: ‘Zou graag willen dat ze er wél ingaan’

Was de late 1-2 nederlaag van PSV tegen AS Monaco pech of toch ook een beetje eigen schuld? PSV-aanvoerder Marco van Ginkel (28) vindt het vooral dat eerste. In zijn ogen had zijn ploeg het vooral laten liggen. ,,We krijgen kansen, creëren ze ook, maar maken ze alleen niet af. Dat is erg jammer.”

Dat PSV moeizaam aan de wedstrijd begon, kwam volgens Van Ginkel ook door de bezetting van AS Monaco. Ja, hij en zijn teamgenoten wisten dat AS Monaco in een 5-3-2-formatie speelde, maar de zwervende Kevin Volland zorgde toch nog voor de nodige onrust. ,,Dat bracht ons in de problemen, zeker op het middenveld. We hielpen AS Monaco af en toe ook in het zadel met balverlies, daardoor konden ze er snel uitkomen en werd Myron Boadu een paar keer gevaarlijk. Met een beetje pech hadden we voor rust op een grotere achterstand kunnen staan.”

Quote Natuurlijk is dit vervelend, maar met nog drie wedstrij­den te gaan zijn er volop kansen voor ons Marco van Ginkel, PSV

Nu bleef het bij 0-1 en herpakte PSV zich na de hervatting. Na de gelijkmaker van Cody Gakpo leek het wachten op de voorsprong, maar uiteindelijk was het dus AS Monaco dat in de slotfase de winnende maakte. Tot afgrijzen van Van Ginkel, die met een gezicht als een oorwurm aanschoof op de persconferentie. ,,Dat is erg teleurstellend, zeker omdat we na rust zo goed speelden. Dan heb je het gevoel dat wij eerder 2-1 maken...”, baalde Van Ginkel.

Toch, het is ook een patroon de laatste weken. PSV heeft wel erg veel kansen nodig om doelpunten te maken, niet alleen tegen een gerenommeerde ploeg als AS Monaco. Waar dat volgens Van Ginkel dan aan ligt? ,,Poeh, dat is lastig te zeggen. Ik houd me eraan vast dat we de kansen in ieder geval blijven creëren. Ik zou graag willen dat ze er wél ingaan, maar ik ben er ook van overtuigd dat de doelpunten straks wel weer makkelijker gaan vallen.”

Door de nederlaag moet PSV nog aan de bak om te overwinteren in de Europa League, zeker omdat Real Sociedad ook nog won bij Sturm Graz. Daardoor staat PSV nu op een derde plek met vier punten en is een overwinning in Monaco, over twee weken, eigenlijk noodzakelijk. Van Ginkel wanhoopt niet, hij heeft er nog alle vertrouwen in, blijkt uit zijn woorden. ,,Natuurlijk is dit vervelend, maar met nog drie wedstrijden zijn er volop kansen voor ons. Zeker als we zo spelen als vandaag na rust, maak ik me nog geen zorgen”, besloot de captain.